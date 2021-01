Juventus-Napoli, miracolo di Szczesny: la parata su Lozano è strepitosa (VIDEO) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Se il punteggio della Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli è ancora fermo sullo 0-0 il merito è in gran parte di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco si è infatti reso protagonista di una parata strepitosa che ha tenuto a galla i bianconeri. L’estremo difensore della Juventus ha dimostrato dei notevoli riflessi intervenendo sul colpo di testa ravvicinato di Lozano. In alto il VIDEO della grande parata di Szczesny. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Se il punteggio della Supercoppa italiana traè ancora fermo sullo 0-0 il merito è in gran parte di Wojciech. Il portiere polacco si è infatti reso protagonista di unache ha tenuto a galla i bianconeri. L’estremo difensore dellaha dimostrato dei notevoli riflessi intervenendo sul colpo di testa ravvicinato di. In alto ildella grandedi. SportFace.

