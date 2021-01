Fiorentina, Kokorin è la nuova idea per l'attacco (Di mercoledì 20 gennaio 2021) FIRENZE - Di cose da dirsi ne avevano tante e, 48 ore dopo la disfatta, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e l'allenatore Cesare Prandelli si sono incontrati. Con loro anche il direttore ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) FIRENZE - Di cose da dirsi ne avevano tante e, 48 ore dopo la disfatta, il presidente dellaRocco Commisso e l'allenatore Cesare Prandelli si sono incontrati. Con loro anche il direttore ...

