Basket, Champions League 2021: Sassari espugna Istanbul e centra la qualificazione

La Dinamo Sassari stacca il biglietto per le Top-16 della Basketball Champions League. La squadra di Gianmarco Pozzecco ha espugnato Istanbul, imponendosi sul campo del Galatasaray per 92-81. Un successo che dà la certezza alla squadra sarda di chiudere al secondo posto, replicando alla vittoria dei danesi del Bakken Bears su Tenerife. Grandissima prestazione di Marco Spissu, miglior marcatore del match con 23 punti, ai quali aggiunge anche sette assist. Ottima la partita anche di Eimantas Bendzius, che ha chiuso con una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi, e anche di Stefano Gentile, autore di 15 punti. Al Galatasaray non sono invece bastati i 23 punti di Daryl Macon. Subito un grande avvio per Sassari che si porta avanti alla prima sirena e poi allunga sul +14 ...

