Covid, scoprire le varianti velocemente si può: ecco come (Di martedì 19 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Le mutazioni del coronavirus preoccupano il mondo, dato che lo possono rendere più contagioso o più sfuggente al sistema immunitario umano, aprendo la strada alla reinfezioni o all'inefficacia del vaccino. A breve però si potrà identificare rapidamente le nuove varianti del Sars-CoV-2 grazie ad un nuovo kit diagnostico in fase di sviluppo. Gli attuali strumenti per sequenziare il materiale genetico e identificare le mutazioni del virus richiedono strumenti i cui tempi e i costi non sono compatibili con una pandemia. Il sequenziamento genetico infatti richiede almeno una giornata con un presso tra i 100 e i 200 euro. Per fine febbraio potrebbe essere disponibile il nuovo kit che permetterà di abbattere tempi e costi di questo processo, fondamentale per tracciare le varianti del coronavirus, tanto da essere stato richiesto ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid scoprire Fiuto dei cani per scoprire il Covid sui viaggiatori all’aeroporto di Cuneo. Prima prova con Melampo e Paco La Stampa Coronavirus. Campania: cala il contagio, stop ai vaccini

Coronavirus Campania. In calo il numero di positivi e il tasso di contagio, tiene banco il caso vaccini: niente fornitura bloccata la campagna. Rovente la polemica dopo le dichiarazioni dell'assessore ...

Covid, scoprire le varianti velocemente si può: ecco come

Le mutazioni del coronavirus preoccupano il mondo, dato che lo possono rendere più contagioso o più sfuggente al sistema immunitario umano, aprendo la ...

Coronavirus Campania. In calo il numero di positivi e il tasso di contagio, tiene banco il caso vaccini: niente fornitura bloccata la campagna. Rovente la polemica dopo le dichiarazioni dell'assessore ...Le mutazioni del coronavirus preoccupano il mondo, dato che lo possono rendere più contagioso o più sfuggente al sistema immunitario umano, aprendo la ...