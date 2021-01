SPECIALE PREOLIMPICO PALLANUOTO FEMMINILE | la guida | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su sportface

(Di martedì 19 gennaio 2021) Un sogno a cinque cerchi. La Nazionaledisi gioca l’ultima chance per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020: sarà proprio Trieste, dal 19 al 24 gennaio, ad ospitare ileuropeo. Il Setterosa di Paolo Zizza è inserito nel girone A con Paesi Bassi, Francia e Slovacchia, sarà una settimana ad alto carico emotivo per la Nazionale azzurra che è all’ultima chiamata per staccare il pass a cinque cerchi. Di seguito loe laper non perdervi nulla diche accadrà in acqua. IL PROGRAMMA E GLI ORARI DELLE PARTITE DOVE VEDERLE IN TV IL CALENDARIO DELL’ITALIA IL REGOLAMENTO, CHI SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE LE CONVOCATE DELL’ITALIA SportFace.