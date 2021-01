antimafia2000 : Il vero volto dei Benetton, in Patagonia - JosephPisa21 : @quelliche_rai2 de Martino è il nuovo fenomeno della Tv : finalmente un vero volto nuovo : simpatico , intelligente… - elespaterlini1 : RT @galatacla: Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Quel volto x secoli negato in una 'visione di spa… -

Ultime Notizie dalla rete : vero volto

La Nuova Venezia

Il tecnico dei sardi, reduci da 4 ko in fila, fa leva sull'orgoglio per la sfida alla capolista: "Mi sento il primo responsabile di questa ...Rivista tutta la viabilità in centro. Ziberna difende la scelta: «Piste ciclabili spostate in strada. Così valorizzati i controviali» ...