Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021 | Alexis Pinturault rafforza la leadership | distanti gli azzurri

E' andato in archivio lo slalom maschile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 e la vittoria è stata ad appannaggio dello scandinavo Sebastian Foss-Solevaag, che ha preceduto l'austriaco Marco Schwarz e una grande Alexis Pinturault. Il migliore della truppa italiana è stato Manfred Moelgg 13°, mentre purtroppo va annotata la quarta inforcata consecutiva di Alex Vinatzer, in un momento di difficoltà tra i pali stretti. Con questi risultati la Classifica generale di CdM sorride sempre di più a Pinturault in testa con 778 punti, contro i 560 del norvegese Alekander Aamodt Kilde, che come è noto ha chiuso in anticipo la propria stagione per la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Pertanto, il primo degli inseguitori è lo ...

