Calenda: “Mastella mi ha offerto l’appoggio del Pd a Roma se sostengo Conte”. La replica: “Squallido” (Di domenica 17 gennaio 2021) "Tu appoggi Conte e il Pd appoggia te a Roma". È quanto avrebbe detto Clemente Mastella a Carlo Calenda. Un colloquio telefonico, due versioni dei fatti. Era prevedibile che tra i giochi di palazzo per cercare i "responsabili" o "costruttori" a sostegno di Giuseppe Conte, qualcosa d'imbarazzante sarebbe emerso. Adesso, bisogna vedere chi tra Mastella e Calenda abbia ragione. Una cosa è certa: è stato il veterano della Prima Repubblica a telefonare al leader di Azione. "Anche io ho avuto l'onore di una telefonata del simpatico Clemente - ha scritto Calenda su Twitter - Una roba tipo tu appoggi Conte e il Pd appoggia te a Roma. Scarsa capacità di valutare il carattere degli uomini. O quanto meno il mio". "Ho riflettuto ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 17 gennaio 2021) "Tu appoggie il Pd appoggia te a". È quanto avrebbe detto Clementea Carlo. Un colloquio telefonico, due versioni dei fatti. Era prevedibile che tra i giochi di palazzo per cercare i "responsabili" o "costruttori" a sostegno di Giuseppe, qualcosa d'imbarazzante sarebbe emerso. Adesso, bisogna vedere chi traabbia ragione. Una cosa è certa: è stato il veterano della Prima Repubblica a telefonare al leader di Azione. "Anche io ho avuto l'onore di una telefonata del simpatico Clemente - ha scrittosu Twitter - Una roba tipo tu appoggie il Pd appoggia te a. Scarsa capacità di valutare il carattere degli uomini. O quanto meno il mio". "Ho riflettuto ...

Adnkronos : #Calenda: '#Mastella mi ha chiesto appoggio #Conte in cambio ok Pd su Roma' - LegaSalvini : IL MERCATO DELLE VACCHE DI CONTE E MASTELLA, CALENDA LI GELA COSÍ - VittorioSgarbi : #roma2021 #amminsitrative Caro @CarloCalenda potresti essere un ottimo mio Vice Sindaco a Roma. E @CMastella un ott… - antonpedone : RT @Bobrifo2: Meravigliosi i grillini che si indignano per il fatto che Calenda ha reso pubblico il 'mercato delle vacche di Mastella'. - Simo07827689 : RT @DiReddito: Dopo la telefonata di Mastella, stanno tutti a chiamare Calenda. - Pronto, Carlo? + Sì, chi è? - Stocazzo! -