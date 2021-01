Maria De Filippi, la polemica a poco dalla puntata di C’è posta per te: “Potevate evitare” (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo il successo della puntata di esordio, c’è grande attesa per il prossimo appuntamento di C’è posta per te. Il programma, tornato in onda su Canale 5 abato 9 gennaio 2021, ha subito fatto boom: ha conquistato più di 6 milioni e 200 mila telespettatori, corrispondenti al 27,98% di share. Un risultato pazzesco anche considerando che la trasmissione è arrivata alla 24esima edizione, ma è evidente che questo show della De Filippi, senza togliere nulla agli altri, anche quelli seguitissimi, è una vera punta di diamante del palinsesto Mediaset. Merito delle storie presentate nel programma che riescono a far sorridere e emozionare, ma anche degli ospiti, scelti sempre con grande cura. Per la prima puntata della nuova stagione, Queen Mary ha ospitato Luca Argentero e la sua amica Sabrina Ferilli. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo il successo delladi esordio, c’è grande attesa per il prossimo appuntamento di C’èper te. Il programma, tornato in onda su Canale 5 abato 9 gennaio 2021, ha subito fatto boom: ha conquistato più di 6 milioni e 200 mila telespettatori, corrispondenti al 27,98% di share. Un risultato pazzesco anche considerando che la trasmissione è arrivata alla 24esima edizione, ma è evidente che questo show della De, senza togliere nulla agli altri, anche quelli seguitissimi, è una vera punta di diamante del palinsesto Mediaset. Merito delle storie presentate nel programma che riescono a far sorridere e emozionare, ma anche degli ospiti, scelti sempre con grande cura. Per la primadella nuova stagione, Queen Mary ha ospitato Luca Argentero e la sua amica Sabrina Ferilli. (Continua dopo la ...

