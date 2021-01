Ultime Notizie Roma del 15-01-2021 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno firmato il nuovo dpcm dal premier Giuseppe conte con le misure per il contrasto alle emergenze a covid quasi tutta Italia zona arancione divieto di spostarsi tra regioni fino al 15 febbraio con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero essere zona rossa coprifuoco dalle 22 e divento d’asporto dalle 18 protestano i ristoratori da lunedì scuole superiori In presenza al 50% e Lombardia Sicilia e provincia autonoma di Bolzano in zona rossa il ministro Roberto Speranza si apprende sulla base dei dati di indicazioni nella cabina di regia firmerà nelle prossime ore 19 ordinanza che era in vigore a partire da domenica Cambiamo argomento è nato nato il gruppo maglie Italia 23 per costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento Giuseppe Conte spiega Riccardo Merlo ...