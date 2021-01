"Punizione che non meritiamo". Lombardia in lockdown, la rabbia di Fontana: attacco frontale al governo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ufficiale: la Lombardia sarà zona rossa. La conferma arriva direttamente dal governatore, Attilio Fontana, che si è sbottonato a margine di un evento a Concorezzo, in Brianza: "Ho appena parlato con il ministro Roberto Speranza - ha premesso -, è una Punizione che la Lombardia non si merita. Mi ha detto che farà fare ancora dei controlli". Insomma, serrata e lockdown per coronavirus. Ma soprattutto proteste da parte del governatore, che usa parole forti per commentare la scelta. Fontana, per inciso, ha parlato dal progetto "Smarter Italy" per l'innovcazione dei Comuni italiani. Lombardia insomma zona rossa da domenica. E la zona di Bergamo però chiede una deroga: duramente colpita dalla prima ondata, ora sul territorio i casi di Covid-19 sono molto più contenuti. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ufficiale: lasarà zona rossa. La conferma arriva direttamente dal governatore, Attilio, che si è sbottonato a margine di un evento a Concorezzo, in Brianza: "Ho appena parlato con il ministro Roberto Speranza - ha premesso -, è unache lanon si merita. Mi ha detto che farà fare ancora dei controlli". Insomma, serrata eper coronavirus. Ma soprattutto proteste da parte del governatore, che usa parole forti per commentare la scelta., per inciso, ha parlato dal progetto "Smarter Italy" per l'innovcazione dei Comuni italiani.insomma zona rossa da domenica. E la zona di Bergamo però chiede una deroga: duramente colpita dalla prima ondata, ora sul territorio i casi di Covid-19 sono molto più contenuti. ...

