Torna il Taormina Film Fest: dal 27 giugno al 3 luglio con una nuova Direzione Artistica (Di giovedì 14 gennaio 2021) Pronto a Tornare il Taormina Film Fest. Il grande cinema al Teatro Antico ripartirà nel 2021 con la sua 67esima edizione, dal 27 giugno al 3 luglio. nuova anche la Direzione Artistica del Festival, con Francesco Alò, Alessandra De Luca e Federico Pontiggia. Verrà inaugurata il 27 giugno al Teatro Antico la 67ma edizione del Taormina Film Fest, fra i più antichi e prestigiosi Festival del cinema a livello internazionale. Il Festival è prodotto e organizzato da Videobank Spa nell’ambito di un mandato triennale, su concessione della Fondazione Taormina Arte Sicilia e con il patrocinio dell’Assessorato del ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 14 gennaio 2021) Pronto are il. Il grande cinema al Teatro Antico ripartirà nel 2021 con la sua 67esima edizione, dal 27al 3anche ladelival, con Francesco Alò, Alessandra De Luca e Federico Pontiggia. Verrà inaugurata il 27al Teatro Antico la 67ma edizione del, fra i più antichi e prestigiosiival del cinema a livello internazionale. Ilival è prodotto e organizzato da Videobank Spa nell’ambito di un mandato triennale, su concessione della FondazioneArte Sicilia e con il patrocinio dell’Assessorato del ...

palermomaniait : Il Taormina Film Fest torna al Teatro Antico dal 27 giugno al 3 luglio 2021 - - guastellae : RT @Gabbianella62: Acqua che all'acqua torna, di luce sfrangiata, si apre l'onda in spuma. Movimento perpetuo, arco perfetto, che si erge,… - gighea : RT @Gabbianella62: Acqua che all'acqua torna, di luce sfrangiata, si apre l'onda in spuma. Movimento perpetuo, arco perfetto, che si erge,… - Alice70A : RT @Gabbianella62: Acqua che all'acqua torna, di luce sfrangiata, si apre l'onda in spuma. Movimento perpetuo, arco perfetto, che si erge,… - RetwittL : RT @Gabbianella62: Acqua che all'acqua torna, di luce sfrangiata, si apre l'onda in spuma. Movimento perpetuo, arco perfetto, che si erge,… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Taormina Il Taormina Film Fest torna al Teatro Antico con una nuova direzione artistica Giornale di Sicilia Taormina Film Fest, 67esima edizione dal 27 giugno al 3 luglio

Verrà inaugurata il 27 giugno al Teatro Antico la 67esima edizione del Taormina Film Fest, fra i più antichi e prestigiosi festival del cinema a livello internazionale. Prodotto e organizzato da Video ...

Il Taormina Film Fest al Teatro Antico dal 27 giugno

(ANSA) - PALERMO, 14 GEN - Si svolgerà dal 27 giugno al 3 luglio 2021, al Teatro Antico, la 67ma edizione del Taormina Film Fest. In un ...

Verrà inaugurata il 27 giugno al Teatro Antico la 67esima edizione del Taormina Film Fest, fra i più antichi e prestigiosi festival del cinema a livello internazionale. Prodotto e organizzato da Video ...(ANSA) - PALERMO, 14 GEN - Si svolgerà dal 27 giugno al 3 luglio 2021, al Teatro Antico, la 67ma edizione del Taormina Film Fest. In un ...