Crisi di governo, Conte: "Italia Viva si è assunta gravi responsabilità" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una Crisi- non Crisi, aperta ufficilamente da Matteo Renzi, il Consiglio dei Ministri va avanti (riunito per varare le nuove norme anti-covid) senza due ministre, che si sono ufficialmente dimesse oggi. Una situazione di caos- non caos che però apre diversi scenari per l'attuale governo Italiano, cinque per la precisione.In apertura del Cdm, il Presidente del Consiglio Conte ha ribadito di aver, da parte sua, tentato fino all'ultimo di evitare questa decisione presa da parte di Italia Viva. Una presa di posizione che ha portato ad una rottura e conseguente tensione che ricorda più la Crisi cubana che la Crisi di governo dell'estate del 2019.Crisi di governo, parla ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - borghi_claudio : Ma quanti di quelli che dicono sempre andiamonellepiazzehhh siamomilionihhh hanno fatto UN tweet contro il governo… - camila_healing : RT @lauraboldrini: Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha bisogn… - Giovanni_monta : @ItaliaViva @TeresaBellanova @matteorenzi 500 morti al giorno....80000 totali...15000 contagi al giorno....gente te… -