Nuoto | Martina Carraro positività al Covid-19 Altro caso dopo gli Assoluti di Riccione

Leggi su oasport

(Di sabato 26 dicembre 2020)ha comunicato la propriaal-19. La nuotatrice genovese lo ha rivelato attraverso i suoi profili social in questa giornata di Santo Stefano. La 27enne aveva partecipato ai Campionati Italianidila settimana scorsa. Quella kermesse aveva già portato a diversenel mondo del, tra cui quelle di Benedetta Pilato, Filippo Fognini, Elena Di Liddo, Ilaria Bianchi, Silvia Di Pietro. Qualcosa, a livello di gestione, non è funzionato in occasione dei Campionati Italiani. La fidanzata di Fabio Scozzoli sta inseguendo la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo sugli amati 100 metri rana, dove ha conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali, andati in scena nel 2019 a Gwangju. Pochi mesi ...