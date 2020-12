Sci alpino | arriva l’ok della FIS | confermate le gare in Val Gardena il 18 e 19 dicembre

(Di sabato 5 dicembre 2020) La FIS, Federazione Internazionale di Sci, secondo quanto riportato dal sito federale, ha effettuato nella giornata di ieri il consueto controllo neve sul SaslongVal, che ha dato esito positivo: sono state cosìledi Coppa del Mondo maschile in calendario. Si disputeranno così, come da programma, il Super-G venerdì 18 e la discesa libera sabato 19. Naturalmente nei giorni antecedenti si terranno le due prove cronometratediscesa libera, mercoledì 16 e giovedì 17. Sia le prove che lesono in programma alle ore 11.45. Così al sito federale Rainer Senoner, direttore di gara: “Quest’anno abbiamo un buon mix di neve naturale e neve tecnica. La neve naturale è ideale per le zone di caduta e quindi essenziale per la sicurezza ...

Rinviato il primo dei due superG di Coppa del Mondo femminile in programma a Sankt Moritz: in Engadina è in atto una forte nevicata.St Moritz , 5 dicembre 2020 - La stagione della velocità per il momento non comincia nella Coppa del mondo di Sci alpino . Nel weekend erano in programma due gare di SuperG a St Moritz in Svizzera ma ...