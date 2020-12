Le regioni in zona rossa, arancione e gialla: misure da osservare (Di sabato 5 dicembre 2020) Redazione La strategia adottata dal governo italiano per contenere la diffusione del coronavirus consiste nella suddivisione delle regioni italiane in tre zone: rossa, arancione e gialla. A ogni zona corrispondono diversi fattori di rischio e diverse restrizioni. Con le tre ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza, in vigore dal 6 dicembre 2020, l’unica Regione Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di sabato 5 dicembre 2020) Redazione La strategia adottata dal governo italiano per contenere la diffusione del coronavirus consiste nella suddivisione delleitaliane in tre zone:. A ognicorrispondono diversi fattori di rischio e diverse restrizioni. Con le tre ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza, in vigore dal 6 dicembre 2020, l’unica Regione Impronta Unika.

Tg1Raiofficial : Scende il livello di rischio di otto #Regioni e una provincia. Solo l'#Abruzzo rimane zona rossa. Invariate le altr… - Corriere : Il governo ha emanato il decreto sul periodo delle festività: ?? in tutta Italia stop agli spostamenti dal 21 dice… - enzoromeopress : Dalle rassegne stampa che ho letto, preoccupazioni per il cambio di colore di alcune regioni. Della #Calabria, attu… - leggilanotizia : L'Emilia Romagna dal 6 dicembre torna in #areagialla. Riaprono bar e ristoranti fino alle 18, fino al 20 dicembre s… - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: Zone Covid Italia: la Lombardia vuole il giallo. Ecco la nuova mappa delle regioni / PDF -