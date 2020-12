Conferenza stampa Pioli: le parole dell’allenatore rossonero (Di sabato 5 dicembre 2020) Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Sampdoria-Milan Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Sampdoria. LEGGI LA Conferenza stampa INTEGRALE SU MILAN NEWS 24 RANIERI – «Con Ranieri amici prima e dopo la partita ma durante saremo avversari. E’ stato importante nel corso dalla mia carriera e nella mia decisione di diventare allenatore. Ho tifato per lui ai tempi del Leicester, lo stimo molto». IL NUOVO LEICESTER – «Credo che quella sia stata una situazione non irripetibile, forse anche Sampdoria e Verona in Italia fecero lo stesso, ma continuo a ripetere che siamo solamente ad inizio di campionato. Pensiamo alle difficoltà delle partita di domani affrontandola al massimo per cercare di ottenere il miglior risultato ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Stefanoha parlato alla vigilia di Sampdoria-Milan Stefano, allenatore del Milan, ha parlato inalla vigilia della partita contro la Sampdoria. LEGGI LAINTEGRALE SU MILAN NEWS 24 RANIERI – «Con Ranieri amici prima e dopo la partita ma durante saremo avversari. E’ stato importante nel corso dalla mia carriera e nella mia decisione di diventare allenatore. Ho tifato per lui ai tempi del Leicester, lo stimo molto». IL NUOVO LEICESTER – «Credo che quella sia stata una situazione non irripetibile, forse anche Sampdoria e Verona in Italia fecero lo stesso, ma continuo a ripetere che siamo solamente ad inizio di campionato. Pensiamo alle difficoltà delle partita di domani affrontandola al massimo per cercare di ottenere il miglior risultato ...

Le parole in conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Sampdoria-Milan, match valido per la decima giornata di Serie A. Il Milan torna ad affacciarsi al campionato dove guarda tutti dall'alto ...

Fonseca: “Calafiori? Non trattatelo come il migliore del mondo”

ROMA – Consueta conferenza stampa per Fonseca, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Partita delicata per entrambe le squadre, reduci da due sonanti sconfitte. Il tecnico portoghese si presenta ...

