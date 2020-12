Perché il Mes può innescare la crisi

Leggi su agi

(Di venerdì 4 dicembre 2020) AGI - Mes, riforme, patrimoniale. Ormai siamo al tutti contro tutti: dentro la maggioranza, con il Partito Democratico schierato per il Mes assieme a Italia Viva ma contro i 5 stelle e pezzi della sinistra in attesa del voto di mercoledì 9 sulle comunicazioni di Conte; dentro i partiti, con le fibrillazioni interne ai pentastellati e i dissidenti dem in Senato che si organizzano contro la linea della segreteria sulle misure anti Covid; dentro il governo, dove i vertici si susseguono ormai senza soluzione di continuità, ma quasi mai arrivano a meta. Ma anche la 'mina' della patrimoniale, innescata da Nicola Fratoianni e Matteo Orfini, sconfessata dal Pd e riemersa, seppure con una pelle diversa, dopo le parole di Beppe Grillo. "È inevitabile chiedere a Conte una iniziativa", spiega il vicesegretario Pd Andrea Orlando: "Abbiamo sostenuto tutte le indicazioni contenute nei 27 punti del ...