Campania, il tasso dei positivi scende ancora: 8,8%, 1.651 nuovi casi (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino giornaliero su positivi, guariti e deceduti da coronavirus. I nuovi casi sono 1.651, di cui 1.516 asintomatici e 135 con sintomi, a fronte di 18.733 tamponi processati (tasso di positività 8,8%). Si registrano altri 85 deceduti, di cui 42 negli ultimi due giorni e 43 deceduti in precedenza ma registrati ieri. I guariti sono 2.284. La situazione posti letto: 166 posti occupati in terapia intensiva su 656; 1.999 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160. A livello nazionale i nuovi casi sono 24.099 su 212.741 tamponi (tasso di positività 11,3%). I deceduti sono 814, mentre i guariti sono 25.576. Calano i ricoveri (-602, 34.767) e le terapie intensive ...

