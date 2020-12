Uso terapeutico della cannabis: ora la scusa della Convenzioni non c’è più (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Questo post è stato scritto insieme a Marco Cappato, esponente dei Radicali e dell’Associazione Luca Coscioni) Dal 2 dicembre 2020 la cannabis non sarà più tra le sostanze contenute nella quarta tabella della Convenzione Onu sulle sostanze stupefacenti del 1961. Detta così potrebbe essere una notizia per aficionados delle minuzie deliberative delle Nazioni unite, in realtà si tratta di una decisione storica con ripercussioni anche per l’Italia. La storia alla quale il voto fa riferimento è quella del “controllo internazionale degli stupefacenti” -che politicamente va chiamato col suo nome: “il proibizionismo” - che nel picco della Guerra Fredda mise d’accordo tutti i governi del mondo nel predisporre quattro tabelle contenenti -in ordine di pericolosità progressiva- piante, loro derivati e composti ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Questo post è stato scritto insieme a Marco Cappato, esponente dei Radicali e dell’Associazione Luca Coscioni) Dal 2 dicembre 2020 lanon sarà più tra le sostanze contenute nella quarta tabellaConvenzione Onu sulle sostanze stupefacenti del 1961. Detta così potrebbe essere una notizia per aficionados delle minuzie deliberative delle Nazioni unite, in realtà si tratta di una decisione storica con ripercussioni anche per l’Italia. La storia alla quale il voto fa riferimento è quella del “controllo internazionale degli stupefacenti” -che politicamente va chiamato col suo nome: “il proibizionismo” - che nel piccoGuerra Fredda mise d’accordo tutti i governi del mondo nel predisporre quattro tabelle contenenti -in ordine di pericolosità progressiva- piante, loro derivati e composti ...

