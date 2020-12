Armie Hammer nel making of de “Il Padrino”: l’attore per la prima volta protagonista di una serie tv (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Armie Hammer, che abbiamo da poco visto nel remake di Rebecca – La prima moglie, prodotto da Netflix, tornerà presto in tv con The Offer, serie dedicata a Il Padrino. E questa volta nel ruolo di protagonista. l’attore non è nuovo del piccolo schermo. Lo abbiamo già visto anni fa in Gossip Girl (e per i più attenti, di recente, in un cameo in We Are Who We Are), ma questa volta sarà lui il personaggio centrale. Interpreterà infatti Albert S. Ruddy, produttore de Il Padrino, in questa serie prodotta da Paramount Television Studios sul making of del celebre film del 1972. I dieci episodi previsti racconteranno quindi i giorni trascorsi sul set da Al Ruddy, che sarà tra l’altro produttore esecutivo della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020), che abbiamo da poco visto nel remake di Rebecca – Lamoglie, prodotto da Netflix, tornerà presto in tv con The Offer,dedicata a Il Padrino. E questanel ruolo dinon è nuovo del piccolo schermo. Lo abbiamo già visto anni fa in Gossip Girl (e per i più attenti, di recente, in un cameo in We Are Who We Are), ma questasarà lui il personaggio centrale. Interpreterà infatti Albert S. Ruddy, produttore de Il Padrino, in questaprodotta da Paramount Television Studios sulof del celebre film del 1972. I dieci episodi previsti racconteranno quindi i giorni trascorsi sul set da Al Ruddy, che sarà tra l’altro produttore esecutivo della ...

The Offer rappresenterà il primo ruolo da protagonista regolare in una serie TV per Armie Hammer. Ecco tutti i dettagli.

