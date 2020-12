F1, il 2021 sarà l’ultimo anno dell’era Mercedes? Rivoluzione regolamentare nel 2022. E la Ferrari sogna la rinascita… (Di martedì 1 dicembre 2020) La Formula Uno, ormai anestetizzata dal dominio di Lewis Hamilton e della Mercedes, aspetta il 2022 come un “anno zero” che possa rappresentare un’autentica Rivoluzione copernicana all’interno della categoria. D’altronde è previsto uno stravolgimento rispetto alla realtà attuale, poiché cambieranno completamente i dettami tecnici secondo i quali dovranno essere progettate le monoposto. Inoltre verranno introdotte misure senza precedenti dal punto di vista gestionale, ovvero il budget cap nel settore finanziario e il Balance of Performance (BOP) in ambito aerodinamico. Si tratta di decisioni prese da Liberty Media per “americanizzare” il Circus, in maniera tale da fornirgli nuova linfa. L’obiettivo è, ovviamente, quello di cambiare valori in campo ormai cristallizzati ... Leggi su oasport (Di martedì 1 dicembre 2020) La Formula Uno, ormai anestetizzata dal dominio di Lewis Hamilton e della, aspetta ilcome un “zero” che possa rappresentare un’autenticacopernicana all’interno della categoria. D’altronde è previsto uno stravolgimento rispetto alla realtà attuale, poiché cambiercompletamente i dettami tecnici secondo i quali dovressere progettate le monoposto. Inoltre verrintrodotte misure senza precedenti dal punto di vista gestionale, ovvero il budget cap nel settore finanziario e il Balance of Performance (BOP) in ambito aerodinamico. Si tratta di decisioni prese da Liberty Media per “americanizzare” il Circus, in maniera tale da fornirgli nuova linfa. L’obiettivo è, ovviamente, quello di cambiare valori in campo ormai cristallizzati ...

