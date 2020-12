Covid: “Capisco i problemi economici ma le Regioni debbono capire che ora non si può riaprire”, spiega Ricciardi (Di lunedì 30 novembre 2020) L’occasione gli è stata offerta dall’evento online ‘Il dialogo conta – Ripartire dalla salute per costruire insieme la società sostenibile di domani’, un confronto promosso da Novartis Italia, e realizzato con il contributo di The European House-Ambrosetti. Qui, illustrando le sue ‘Lezioni apprese dalla pandemia’, poco fa il consigliere del ministro Roberto Speranza, Walter Ricciardi, ne ha approfittato per denunciare il suo sfogo: “Le Regioni non si rendono conto dei rischi. In questo momento, eventuali riaperture – ha infatti ammonito – non farebbero altro che preparare la strada a una nuova ripartenza del virus in Italia”. Ricciardi: “Pressate dall’economia locale, le Regioni in continua tensione col governo” Secondo il noto virologo infatti, ”Il nostro governo sta facendo le cose migliori rispetto ad altri, ha ... Leggi su italiasera (Di lunedì 30 novembre 2020) L’occasione gli è stata offerta dall’evento online ‘Il dialogo conta – Ripartire dalla salute per costruire insieme la società sostenibile di domani’, un confronto promosso da Novartis Italia, e realizzato con il contributo di The European House-Ambrosetti. Qui, illustrando le sue ‘Lezioni apprese dalla pandemia’, poco fa il consigliere del ministro Roberto Speranza, Walter, ne ha approfittato per denunciare il suo sfogo: “Lenon si rendono conto dei rischi. In questo momento, eventuali riaperture – ha infatti ammonito – non farebbero altro che preparare la strada a una nuova ripartenza del virus in Italia”.: “Pressate dall’economia locale, lein continua tensione col governo” Secondo il noto virologo infatti, ”Il nostro governo sta facendo le cose migliori rispetto ad altri, ha ...

marattin : Non capisco. Tra la casa farmaceutica e il mercato c’è la certificazione delle autorità sanitarie, che la faranno S… - italiaserait : Covid: “Capisco i problemi economici ma le Regioni debbono capire che ora non si può riaprire”, spiega Ricciardi - GavinoFranti : @Fen_church @martafana Con una tassa Covid di solidarietà finanza i consumi di chi non ha neanche i soldi per mangi… - fillycarre : @manfredi_min @Corriere Che epic fail ministro! O il SSM era ubriaco oppure se lo ha scritto lei direttamente dovre… - ghibellino01 : @Cartabellotta @FederfarmaITA Non capisco tutto questo allarme sui vaccini antinfluenzali. Quest'anno influenza sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid “Capisco HTTP/1.1 Server Too Busy