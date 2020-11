Transizione energetica nelle Isole dell’Ue: prima open call da oltre 3 mln di euro (Di sabato 28 novembre 2020) Lanciata la prima open call della european Island Facility NESOI per favorire la Transizione energetica delle Isole europee. Il bando mira a sostenere progetti di Transizione energetica nelle Isole dell’Ue, riducendo significativamente le emissioni di CO2 e di gas serra attraverso un approccio pratico che consente alle autorità locali e agli enti privati di ottenere la capacità tecnica e finanziaria necessaria per l’effettiva attuazione dei piani di Transizione. Un elenco non esaustivo di potenziali progetti ammissibili nell’ambito del bando comprende lo sviluppo di: veicoli a basse emissioni di carbonio, retrofitting di edifici, impianti di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 28 novembre 2020) Lanciata ladellapean Island Facility NESOI per favorire ladellepee. Il bando mira a sostenere progetti di, riducendo significativamente le emissioni di CO2 e di gas serra attraverso un approccio pratico che consente alle autorità locali e agli enti privati di ottenere la capacità tecnica e finanziaria necessaria per l’effettiva attuazione dei piani di. Un elenco non esaustivo di potenziali progetti ammissibili nell’ambito del bando comprende lo sviluppo di: veicoli a basse emissioni di carbonio, retrofitting di edifici, impianti di ...

CarloCalenda : Bene industria 4.0 ma manca il pilastro competenze (Digital Innovation Hub, Competence Center, ITS) e l’estensione… - ecogen_impianti : RT @E_Futura: Buon #vento per #RecoveryFund, miglioriamo l'efficienza dei parchi eolici! Da #eolico un contributo di 37mld/a al PIL UE e la… - ReRebaudengo : RT @E_Futura: Buon #vento per #RecoveryFund, miglioriamo l'efficienza dei parchi eolici! Da #eolico un contributo di 37mld/a al PIL UE e la… - ReRebaudengo : RT @AsjamenoCO2: #Repowering migliora efficienza #eolico ma aspettando 5 anni per autorizzazione si installano tecnologie già obsolete. Con… - ReRebaudengo : RT @ItalyforClimate: ??#GreenDealOra perchè la transizione energetica non può aspettare ??Senza adeguati indirizzi per #RecoveryPlan le emiss… -

Ultime Notizie dalla rete : Transizione energetica Conte: transizione energetica priorità del governo. - L'Automobile l'Automobile - ACI Transizione energetica nelle Isole dell’Ue: prima open call da oltre 3 mln di euro

Lanciata la prima Open Call della European Island Facility NESOI per favorire la transizione energetica delle isole europee. Il bando mira a sostenere progetti di transizione energetica nelle isole de ...

Chip M1: Tutto sul nuovo processore Apple

Lanciata la prima Open Call della European Island Facility NESOI per favorire la transizione energetica delle isole europee. Il bando mira a sostenere progetti di transizione energetica nelle isole de ... Alcuni giorni fa, Apple ha rilasciato i primi Mac con chip M1 basato su ARM, ovvero i nuovi modelli di MacBook Pro da 13 pollici, MacBook Air e Mac mini 2020. Il chip M1 ha riscontrato un enorme su ...