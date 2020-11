Maltempo, 3 vittime in Sardegna. Di Maio: “Vicino alle famiglie delle vittime” (Di sabato 28 novembre 2020) Maltempo in Sardegna: la potenza dell’acqua ha distrutto tutto. Il cordoglio di Di Maio: “Mi stringo intorno alle famiglie delle vittime” La Sardegna sta vivendo una tragedia enorme, al di là di quanto già sta succedendo in Italia con l’emergenza Covid. Purtroppo, il Maltempo e le piogge abbondanti continuano a mietere vittime nel nostro Pase e questa è una situazione di cui tutta la classe politica è al corrente. Il Ministro degli affari esteri, con un post che ha condiviso su Facebook in cui c’è allegato un video impressionante, ha espresso la sua vicinanza alle famiglie delle vittime. Un video che incute terrore: la violenza ... Leggi su altranotizia (Di sabato 28 novembre 2020)in: la potenza dell’acqua ha distrutto tutto. Il cordoglio di Di: “Mi stringo intorno” Lasta vivendo una tragedia enorme, al di là di quanto già sta succedendo in Italia con l’emergenza Covid. Purtroppo, ile le piogge abbondanti continuano a mieterenel nostro Pase e questa è una situazione di cui tutta la classe politica è al corrente. Il Ministro degli affari esteri, con un post che ha condiviso su Facebook in cui c’ègato un video impressionante, ha espresso la sua vicinanza. Un video che incute terrore: la violenza ...

