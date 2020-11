Palermo, bambina morta a scuola: il risultato dell’autopsia (Di venerdì 27 novembre 2020) La tragica notizia un paio di giorni fa, poi l’autopsia effettuata sul corpo della bambina morta in una scuola di Palermo Mercoledì 25 Novembre una brutta notizia è arrivata sui quotidiani di tutta Italia: una piccola bambina di 10 anni, Marta Episcopo è morta a scuola. Era l’ora di educazione fisica alla scuola Vittorio Emanuele L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) La tragica notizia un paio di giorni fa, poi l’autopsia effettuata sul corpo dellain unadiMercoledì 25 Novembre una brutta notizia è arrivata sui quotidiani di tutta Italia: una piccoladi 10 anni, Marta Episcopo è. Era l’ora di educazione fisica allaVittorio Emanuele L'articolo proviene da Inews.it.

