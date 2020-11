BCE | stress test banche terranno conto di rischi climatici da 2022

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – La Banca centrale europea terràdeinella prossima prova didel, secondo quando reso noto oggi dalla stessa istituzione in occasione della pubblicazione della sua guida suiambientali enel settore bancario. Durante il 2021, la BCE chiederà alledi condurre un’autovalutazione alla luce delle aspettative di vigilanza delineate nella guida e di elaborare piani d’azione su tale base. “Nonostante alcuni miglioramenti riscontrati rispetto allo scorso anno, ledevono compiere sforzi significativi per meglio sostenere la propria informativa al pubblico con dati quantitativi e qualitativi pertinenti”, ha sottolineato Francoforte in un altro rapporto pubblicato oggi ...