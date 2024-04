La Cgil dice che Giorgia Meloni non capisce l’emergenza lavoro e la nuova “mancia elettorale” è inutile

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 30 aprile 2024) In un'intervista a Fanpage.it, il segretario confederale dellaPino Gesmundo ha commentato il nuovo decreto Primo maggio del governo, incluso un bonus da 100 euro che sarà erogato a gennaio 2025 ad alcuni lavoratori. Si tratta di un misure "elettorali", ha detto Gesmundo, che dimostrano come il governo non capisca la "condizione di emergenza" dell'Italia.