Napoli - Fassone | Cont - Gasperini o Pioli? Ora vi dico la mia preferenza Sul discorso stadio…

(Di martedì 30 aprile 2024) Marcoha parlato di chi potrebbe essere il nuovo allenatore del. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo Marco, ex dirigente di varie squadre italiane tra cui il, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di vari tematiche riguardanti il club partenopeo. ALLENATORE – «Trae,qual è

Marco Fassone , ex direttore generale del Napoli , è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli . Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Radio Goal’. “A Torino avevamo amministratori illuminati per fare lo stadio , c’erano due squadre cittadine che volevano un proprio stadio . ... Continua a leggere>>

Marco Fassone , ex dg di Napoli , Milan, Inter e Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Marte Sport Live. In diretta su Radio Marte ha parlato del possibile futuro allenatore del Napoli . La sua preferenza va a Gasperini. Secondo lui porterebbe entusiasmo nella piazza partenopea. Di seguito le ... Continua a leggere>>

ON AIR - fassone: "napoli, per la panchina preferisco Gasperini, può infiammare la piazza" - “Conte, Gasperini, Pioli qual è il profilo giusto per ripartire per il napoli Tutti grandi allenatori perfettamente idonei per una piazza come napoli. Ho una leggera preferenza – ha detto l’ex dg di ...

Continua a leggere>>

"Sono due gli allenatori giusti per il napoli", il consiglio dell'ex dg - Il napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione, arriva il consiglio dell'ex direttore generale di De Laurentiis.

Continua a leggere>>

"De Laurentiis ha tolto il dg perché Chiavelli sa farlo". Il retroscena - L'ex direttore generale del napoli di De Laurentiis, Marco fassone, ha parlato delle scelte del club partenopeo soffermandosi sulla figura di Chiavelli.

Continua a leggere>>