Jabil - Cgil | L’azienda ufficializza l’addio al mercato italiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi, dopo mesi di silenzio, mentre siamo ancora alle prese con un percorso fallimentare di reindustrializzazione di SoftLab causato proprio dalla riduzione di personale voluta da, la stessa multinazionalein un incontro al Mimit, con poche sufficienti parole, il suo addio ale la volontà di lasciare lo stabilimento di Marcianise, definito insostenibile nel medio periodo”. Lo dichiarano Raffaele Paudice, della segreteriaNapoli e Campania e Sonia Oliviero, segretaria generale delladi Caserta. “Non riteniamo che sia tollerabile – aggiungono Paudice e Oliviero – che l’ennesima multinazionale, dopo aver acquisito tecnologie e professionalità del territorio, abbandoni il nostro territorio, contribuendo in modo ...

jabil: cgil, azienda ufficializza addio a mercato italiano - "Oggi, dopo mesi di silenzio, mentre siamo ancora alle prese con un percorso fallimentare di reindustrializzazione di SoftLab causato proprio dalla riduzione di personale voluta da jabil ... della ...

Continua a leggere>>

Lavoratori Softlab in presidio alla Regione, "subito la cig" - "I lavoratori Softlab non possono vivere solo di ammortizzatori sociali, ma vanno individuate soluzioni condivise idonee a valorizzare le competenze delle lavoratrici e dei lavoratori del gruppo". (AN ...

Continua a leggere>>