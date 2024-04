Carcere Beccaria - interrogati tutti gli agenti accusati di torture | ecco come si sono difesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) Glidella polizia penitenziaria indagati per le violenze nelminoriledi Milano hanno riferito di essere stati "abbandonati a loro stessi", hanno parlato di "stress" e "tensione continua" legata alle condizioni di lavoro in unsovraffollato, rimasto per un ventennio nelle mani di reggenti e solo da poco affidato a un direttore a tempo pieno, Claudio Ferrari. Una situazione di disagio "peculiare" del, rimasto per anni al centro di infiniti lavori di ristrutturazione e con problemi di organico, che si è trascinata fino a quando le denunce delle vittime e l'inchiesta della Procura di Milano hanno fatto emergere le presuntee anche le lacune nella gestione della struttura e nella formazione di personale che è a contatto ...