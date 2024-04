WWE | Ve ne siete accorti? Errore nella grafica su CM Punk a Raw

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 30 aprile 2024) Ammettiamolo, infortunato o non infortunato una delle cose più interessanti se non la più interessante in quel di Raw è la rivalità fra CMe Drew McIntyre, che ha aggiunto un nuovo capitolo, grazie al Draft nel qualeè stato draftato prima di Drew e ciò ha mandato su tutte le furie lo scozzese. Grand Slam Champion Ma proprio il Draft e CMsono i protagonisti di questa news perché nel momento nel quale il Best In The World è stato scelto, ladi “presentazione” come terza voce presentava la dicitura “Grand Slam Champion”. Piccolo grandedato che CMnon è un Grand Slam Champion non avendo mai conquistato lo U.S. Championship.