(Di martedì 30 aprile 2024) Lein Italia si mantengono incon una redditività che si ridurrà nel 2024 sotto l'effetto del calo dei tassi e di un maggior costo della raccolta, restando tuttavia "alta". Nel rapporto sulla stabilità finanziaria la Banca d'Italia dipinge una condizione ancora positiva per il comparto del credito che dovrà comunque affrontare un aumento dei flussi di crediti deteriorati nei prossimi mesi e possibili turbolenze legate ai rischi della geopolitica. Un'altranotizia è che la richiesta della stessa Banca d'Italia di una riserva macroprudenziale (annunciata dal governatore Panetta a febbraio e poi varata dopo una consultazione con il mercato) potrà essere coperta con gli accantonamenti disposti in alternativa al pagamento della tassa sugli extraprofitti. Una scelta operata da tutte le ...

Un anno è passato d alle turbolenze che hanno investito il settore bancario, a cominciare da quello USA, che ha visto fallire una serie di Banche regionali (Silicon V alle y Bank ed altre), per approdare a quello europeo, che nel marzo 2023 ha assistito alla maxi aggregazione delle Banche svizzere ... Continua a leggere>>

Un anno è passato d alle turbolenze che hanno investito il settore bancario, a cominciare da quello USA, che ha visto fallire una serie di Banche regionali (Silicon V alle y Bank ed altre), per approdare a quello europeo, che nel marzo 2023 ha assistito alla maxi aggregazione delle Banche svizzere ... Continua a leggere>>

Bankitalia, le banche restano in buona salute - Le banche in Italia si mantengono in buona salute con una redditività che si ridurrà nel 2024 sotto l'effetto del calo dei tassi e di un maggior costo della raccolta, restando tuttavia "alta". Nel ...

Continua a leggere>>

Il deserto delle banche. Sono più di 4 milioni i cittadini che vivono nei Comuni senza credito - L'assenza di sportelli nei paesini e l'abbandono delle zone periferiche è un grosso problema per risparmiatori, professionisti e imprese. Ecco alcune strategie per tutelare le piccole realtà ...

Continua a leggere>>

Banca Mediolanum, l’orgoglio dei charity ambassador - Pubblichiamo di seguito un interessante post apparso su LinkedIn fimato Nicola Vallardi, regional manager di Marche, Abruzzo e Molise di Banca Mediolanum. Al centro dell’intervento tutto l’orgoglio e ...

Continua a leggere>>