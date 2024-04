Aspetteremo fino a mercoledì sera L' ultimatum di Israele sulla tregua a Gaza

(Di martedì 30 aprile 2024) La rivelazione è stata fatta da un funzionario di alto livello di Tel Aviv, in condizioni di anonimato. Pressione su Netanyahu dall'estrema destra: "Non accetti accordo sconsiderato con i terroristi"

Medio Oriente, in bozza accordo diviso in due fasi: cessate il fuoco fino a 13 settimane - Nel corso dei negoziati per un accordo tra Israele e Hamas, sono emersi dal Wsj dettagli sulla proposta presentata.

Netanyahu tenta di sabotare l’intesa sulla tregua con Hamas: “Con accordo o meno, attaccheremo Rafah” - In questo modo, sarà difficile per Hamas accettare uno stop alle ostilità di appena 40 giorni in cambio della liberazione di tutti gli ostaggi ...

Ultimatum di Israele a Hamas: “Se entro mercoledì non accettano l’offerta sulla tregua attacchiamo Rafah” - Quaranta giorni di stop alle ostilità in cambio della liberazione di 33 ostaggi israeliani e di migliaia di prigionieri palestinesi ...

