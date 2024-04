Usa - controlli su carne bovina nei negozi per verificare presenza H5N1

(Di martedì 30 aprile 2024) Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - Dopo le verifiche sul latte crudo, l'epidemia di influenza aviarianegli allevamenti bovini negli Stati Uniti ha portato il Dipartimento dell'Agricoltura americano a condurre tre distinti studi sullaperladianche nella filiera al dettaglio e nelle macellerie. L'allarme generato dall'influenza aviaria nel settore zootecnico e la ricaduta sulla filiera, dopo lo stop all'importazione didecisa dalla Colombia, sta portando le autorità ad indagare per rassicurare sul consumo dicucinata. Ci saranno anche delle verifiche - riporta la 'Cnn' - sullacotta, ovvero si inserirà nell'alimento un surrogato del virus per testare la sopravvivenza alle ...

EUA testarão carne moída em estados com surtos de gripe aviária em vacas leiteiras - O governo dos EUA disse na segunda-feira que está coletando amostras de carne moída em lojas de varejo em estados com surtos de gripe aviária em […] ...

Continua a leggere>>

Há risco de propagação da gripe aviária para vacas fora dos EUA, diz OMS - "Com o vírus transportado ao redor do mundo por aves migratórias, certamente há um risco de que vacas em outros países sejam infectadas", disse Wenqing Zhang, chefe do Programa Global de Influenza da ...

Continua a leggere>>

Influenza aviaria: è sicuro mangiare carne di pollo o di manzo - Scopri se è sicuro mangiare carne di pollo o manzo durante un'epidemia di influenza aviaria. Esploriamo i rischi e le precauzioni necessarie.

Continua a leggere>>