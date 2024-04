Primo maggio - storia e origini della Festa del Lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Il, in Italia, si celebra ladel. La ricorrenza si osserva anche in diversi altri Stati dell’Unione Europea e in vari Paesi del mondo (per esempio in Cina, Messico e Brasile). Lo sciopero generale del 1886 Il1886, a Chicago, nell’Illinois, si svolse un comizio sindacale. Nella città e in altre parti degli Stati Uniti era stato indetto un grande sciopero. Gli operai delle fabbriche protestavano perché, all’epoca, la giornata in uno stabilimento industriale poteva durare dalle 12 alle 16 ore, con ritmi massacranti e una paga non adeguata. La loro richiesta era di lavorare 8 ore al dì. La manizione, che iniziò il sabato, durò circa 72 ore. La situazione andò degenerando. Il 3, la polizia intervenne. ...