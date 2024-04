Alvino | Conte? Si sta correndo un rischio - poi annuncia il nome nuovo per l’attacco

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 30 aprile 2024) Antonioè ilche scalda di più i tifosi in casa Napoli. Carloha rilasciato le ultime in merito al tecnico pugliese. Antonioe il Napoli: sono ormai frequenti i rumors che accostano l’ex CT della Nazionale alla panchina azzurra. Il tecnico pugliese, ex bandiera della Juventus, è fermo da circa un anno dopo il saluto polemico con il Tottenham. Secondo molti addetti ai lavori, la corte sfrenata di Aurelio De Laurentiis, grande amico del tecnico, avrebbe sortito gli effetti sperati, ricevendo l’assenso di quest’ultimo. Un sì che non avrebbe portato ancora a un affondo decisivo, in virtù delle riflessione che lo stesso numero uno azzurro starebbe portando avanti. Il numero uno degli azzurri vuole sostanzialmente vederci chiaro sulla tipologia di profilo su cui vuole puntare per tentare di ritornare ...