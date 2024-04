Violentano una donna e filmano gli abusi con il cellulare | arrestati un uomo e una donna di 41 e 39 anni

(Di martedì 30 aprile 2024) Avrebbero picchiato e violentato unamoldava in Italia per cercare lavoro, riprendendo le violenze con un. Con queste accuse lunedì 29 aprile la Squadra mobile di Catania ha arrestato unadi 39e undi 41entrambi di origine rumena. Laè stata sottoposta ad arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre l’è stato condotto in carcere. I due, entrambi residenti a Bronte, sono accusati dei reati di maltrattamenti, lesioni personali e violenza sessuale di gruppo. Dalle indagini sono emersi elementi che dimostrerebbero come i due sarebbero gli autori di gravi violenze ai ddi una cittadina moldava. Gli accertamenti delle ...

Una donna di Los Angeles ha citato in giudizio Sharon Stone per danni morali e materiali a seguito di un incidente stradale , provocato dalla stessa attrice e causa to, a quanto si apprende, dall'alta velocità e da varie imperizie alla guida. La donna , di cui non si conoscono le generalità, ha ...

Una ricca ereditiera, un sequestro di perso na, una denuncia anonima e una fuga rocambolesca. Sembra un film, ma è la storia di Regina Lemos Gonçalves, 88 anni , che in questi giorni ha scosso il distinto quartiere di Copacabana a Rio de Janeiro, in Brasile. La nota milionaria ha accusato il suo...

Perugia, Avs ha presentato i candidati per le Comunali - Una lista composta da 17 donne, con una candidata che ha appena compiuto 18 anni, e da 15 uomini, ed espressione di diverse 'vertenze', dal mondo studentesco a quello ambientale, passando a quello dei ...

Nuovo cancro seno ereditario, Aiom: "Passo avanti per diagnosi di precisione" - Per i senologi Ieo, "le donne con un tumore lobulare, con età sotto i 45 anni, o con storia familiare positiva o con tumore lobulare bilaterale, dovrebbero essere tutte testate per il gene Cdh1". Su ...

donna anziana picchiata e presa a pugni in via Benussi a Trieste senza motivo: trovata insanguinata per strada - Aggressione senza motivo. Una donna anziana è stata picchiata in via Benussi a Trieste da un uomo non identificato dopo che le aveva chiesto dei soldi. La polizia sta indagando per trovare il ...

