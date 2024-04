Fiumicino trionfa agli Hip Hop Unite Italy 2024 con la scuola di danza Stratos

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile- LadiSport & Dance Studio disi è confermata protagonista con le sue crew nel tradizionale appuntamento ‘’Hip Hop’’. La manifestazione si è svolta lo scorso week-end presso l’Auditorium del Massimo a Roma. In questa rassegna nazionale si sfidano tutte le crew provenienti da tutta Italia e permette di ottenere la qualificazioneeuropei HHU di Opatja,in Croazia dal 23 al 25 maggio e ai mondiali HHU di Obidos in Portogallo, dal 24 al 26 ottobre. Laha schierato nelle diverse categorie le ‘’nuove leve’’ non deludendo le aspettative. Il miglior risultato è stato ottenuto dalle adrenaliniche STRA-KIDZ nella categoria ...

Liquidi in aereo: nuove regole per viaggi dai principali aeroporti - Gli aeroporti stanno gradualmente riducendo o eliminando le restrizioni sul trasporto di liquidi in aereo con nuove regole grazie all'implementazione di tecnologie avanzate come la tomografia computer ...

fiumicino, la solidarietà parte da Fiumara Grande - L’entusiasmo e la determinazione dei membri dell’Associazione Fiumara Service sono evidenti nel loro impegno per promuovere l’unità e la pace nella comunità. Con il cuore rivolto al servizio, essi si ...

Fassino, quello del profumo non sarebbe un caso isolato: «Altri due tentati furti». Ma lui smentisce e viene attaccato sui social - Non uno, non due, ma ben tre "tentativi di furto". Di questo sono convinti i dipendenti del duty free dell'aeroporto di fiumicino. Dopo il caso del profumo di Chanel rubato lo scorso ...

