LIVE Sinner-Khachanov 5-7 - 6- - 3 -2, ATP Madrid 2024 in DIRETTA | arriva il break nel terzo set!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Importante punto diretto con una battuta al centro. 30-15 Punto straordinario,chiamato a rete da una palla corta di, poi ‘veronica’ del russo, prima del passante di diritto dell’italiano. 15-15 Assurda risposta vincente dicon il diritto. Non molla il russo, osso durissimo. 15-0 In rete il rovescio di. Amici,ha alzato a dismisura il suollo nell’ultimo game. Non aveva mai giocato così sinora in questa partita. Solo i fenomeni sono in grado di fare questo. 3-2 MAGNIFICO!!!! LO HA PORTATO A SCUOLA! Bombarda da fondo, il russo si difende in maniera assurda, ma non può nulla sull’ultimo diritto dell’italiano! Che campione, ...