Un quiz-game per avvicinare la Gen Z alla cultura | l’idea di Ticketoo e Cte

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 aprile 2024) Roma, 1 maggio –, la piattaforma per vendere e comprare biglietti fan to fan, annuncia una nuova collaborazione con la Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma, l’hub dell’innovazione di Roma Capitale, che mira a favorire la sperimentazione di servizi innovativi sul territorio della Città. L’obiettivo è promuovere l’accessoe all’arte attraverso un nuovo servizio pensato per i giovani della Generazione Z, che promette di unire musica e concerti a musei e monumenti iconici della città eterna. La prima fase del progetto inizierà in occasione del concertone del primo maggio nella splendida cornice del Circo Massimo di Roma, dovesarà presente con uno stand dedicato – La Casa dei Fan – in cui tutti coloro che vorranno partecipare, riceveranno un’anteprima del nuovissimo servizio. Basterà ...