Profumo-gate | l’on Piero Fassino accusato da 6 testimoni oculari

(Di martedì 30 aprile 2024) Articolo pubblicato martedì 30 Aprile 2024, 18:04 La situazione in cui si trovacontinua a complicarsi. Sarebbero ben 6 iche hanno assistito ai presunti tentativi di taccheggio da parte dell’ex ministro e deputato del Partito Democratico. Secondo quanto riportato dai dipendenti del duty-free,avrebbe messo in tasca una L'articolo proviene da Il Difforme.

Infine in studio anche Piero Chiambretti . Il conduttore dopo ... Durante la puntata non mancherà l'ospite musicale, ma anche momenti ...che tutte le puntate di "Belve" sono tutte disponibile anche on ...

Continua a leggere>>

N on più solo ombrelloni e discoteche: Rimini oggi esibisce con ... qui ti aspettano la passeggiata bord de mer, l'incanto delle ... con un affresco di Piero della Francesca, fino al salotto all'aperto ...

Continua a leggere>>