Usa - controlli su carne bovina nei negozi per verificare presenza H5N1

EUA testarão carne moída em estados com surtos de gripe aviária em vacas leiteiras - O governo dos EUA disse na segunda-feira que está coletando amostras de carne moída em lojas de varejo em estados com surtos de gripe aviária em […] ...

Há risco de propagação da gripe aviária para vacas fora dos EUA, diz OMS - "Com o vírus transportado ao redor do mundo por aves migratórias, certamente há um risco de que vacas em outros países sejam infectadas", disse Wenqing Zhang, chefe do Programa Global de Influenza da ...

Influenza aviaria: è sicuro mangiare carne di pollo o di manzo - Scopri se è sicuro mangiare carne di pollo o manzo durante un'epidemia di influenza aviaria. Esploriamo i rischi e le precauzioni necessarie.

