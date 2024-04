Nuove accuse di Benigno | Contro di me con il macete - lo tenevano in quattro

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 30 aprile 2024) Dopo lo sfogo di ieri notte, Francescooggi ha parlato nuovamente della sua espulsione a L’Isola dei Famosi. L’ex naufrago è tornato su Facebook con, questa volta rivolte a Peppe Di Napoli. Francesco ha tirato in ballo il suo scon l’ex naufrago napoletano, dicendo che lo reggevano inmentre inveivadi lui con unin mano. “Grazie ai tantissimi che non si sono fatti ingannare da questi fannulloni e hanno capito il 10° tentativo di tranello. Si può discutere, bene o male, alzare la voce, ma in una situazione estrema come nell’Isola e dopo due giorni di provocazioni continue, compreso i dieci minuti prima (che ovviamente non vi hanno fatto vedere), né tanto meno quelli dopo, non credo che tra di voi se uno vi mette per ben ...