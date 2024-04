Doctor Who | Ncuti Gatwa risponde a tono ai commenti razzisti degli hater

(Di martedì 30 aprile 2024) L’attore ruandese-scozzese, 31 anni, si è inizialmente imposto all’attenzione del pubblico interpretando Eric Effiong nella serie comica di Netflix Sex Education, prima di consolidare il suo status di astro nascente apparendo nel film Barbie, che è stato uno dei film più importanti della scorsa estate. Ottenere l’ambito ruolo della quindicesima incarnazione del Signore del Tempo nella serie di fantascienza cultWho è stata per lui la ciliegina sulla torta. Purtroppo, interpretando il primo dottore di colore ed essendo dichiaratamente queer, si è ritrovato nell’occhio del ciclone a causaimmancabilied omofobi in seguito al suo casting.comunque non si è scomposto ed intervistato da Variety ha dichiarato: “Sapete una cosa? Per me ha perfettamente senso. Sento che ...

ncuti Gatwa showcases his quirky sense of style in green cardigan and tweed trousers as he describes the new doctor as 'more vulnerable' for Gen Z - Ahead of the long-awaited release of the new series of doctor Who, the actor, 31, was joined his co-star Millie Gibson as the pair chatted ahead of the launch episodes on May 11.

doctor Who: ncuti Gatwa pensa fosse arrivato il “momento giusto” per dare spazio alla diversità e all’inclusività - Russell T Davies e ncuti Gatwa hanno commentato la nuova fase della serie doctor Who iniziata con l'arrivo del nuovo Dottore ...

Here’s What’s New To Disney Plus In May 2024—Including ‘doctor Who’ - I've covered TV, music and pop culture for over 6 years. The highly anticipated 14th season of BBC’s doctor Who is set to premiere on May 14, featuring ncuti Gatwa as the Fifteenth doctor. “The doctor ...

