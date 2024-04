Distruggeró Mbappè | frecciata incredibile - si infiamma la Champions

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 30 aprile 2024) Al via le semifinali diLeague, la competizione sianche fuori dal rettangolo di gioco. La massima competizione europea regala sempre grandi emozioni agli appassionati di calcio, quest’anno anche di più. Le italiane non sono andate oltre gli ottavi di finale, ma i quarti di finale di quest’edizione diLeague sono stati tra i migliori di sempre. Non solo la finale anticipata tra Real Madrid e Manchester City, che ha visto i campioni in carica sconfitti dai padroni di questa competizione, ma tanti altri match da capogiro come Arsenal-Bayern Monaco, Paris Saint Germain-Barcellona e Atletico Madrid-Borussia Dortmund. Nelle otto sfide che hanno composto i quarti – tra andata e ritorno – sono stati segnati ben 32 gol, alcuni dei quali resteranno negli annali di questa competizione. Lo spettacolo è stato assoluto, ...