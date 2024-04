Corteo 1 maggio 2024 a Milano | orari - percorso e il concerto di Omar Pedrini

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprilesi prepara alla Festa del Lavoro del Primo: diverse iniziative e manifestazioni in programma, su tutte ilche partirà da corso Venezia per arrivare infine in piazza della Scala. “Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” è lo slogan che le sigle sindacali hanno scelto per l’edizione del. Ecco tutte le informazioni. Partenza deldel 1da corso Venezia,, 12023 ANSA/MATTEO CORNER GliIlGli interventi IlPossibili modifiche bus, tram e metro Atm GliIl concentramento è in programma alle 9 in corso ...

Centro sociale Foa Boccaccio in piazza a Monza: 800 euro di multa. “Non hanno preavvisato” - Due ragazzi del centro sociale monzese avevano rifiutato il decreto penale di condanna affrontando il processo. Assolta la seconda imputata ...

In centinaia a Tropea per corteo in solidarietà sindaco dopo scioglimento ente - Centinaia di persone hanno preso parte, oggi a Tropea, alla manifestazione 'di solidarietà' all'amministrazione comunale decaduta a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale per presunte infil ...

Tutto pronto per il corteo del 1°Maggio, per la prima volta non passa da via Po - Si temono scontri, massima allerta da parte delle Forze dell'ordine. Cirio a Novi Ligure per seguire vertenza ex Ilva ...

