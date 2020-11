Trump ha graziato l’ex consigliere Michael Flynn (Di giovedì 26 novembre 2020) Il presidente Donald Trump ha graziato il suo ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn che si era dichiarato colpevole di aver mentito all’FBI nel 2016 sui contenuti di due conversazioni con l’allora ambasciatore russo negli USA. Nel 2017 aveva patteggiato uno sconto della pena in cambio della sua collaborazione con l’indagine speciale sull’ingerenza Leggi su periodicodaily (Di giovedì 26 novembre 2020) Il presidente Donaldhail suo exper la sicurezza nazionaleche si era dichiarato colpevole di aver mentito all’FBI nel 2016 sui contenuti di due conversazioni con l’allora ambasciatore russo negli USA. Nel 2017 aveva patteggiato uno sconto della pena in cambio della sua collaborazione con l’indagine speciale sull’ingerenza

Agenzia_Italia : Trump ha graziato il suo ex consigliere Flynn per il Russiagate - smilypapiking : RT @ilriformista: L'ultima incredibile mossa di #Trump è la grazia a #Flynn per il #Russiagate - ginugiola : RT @ilriformista: L'ultima incredibile mossa di #Trump è la grazia a #Flynn per il #Russiagate - ConteMaanche : #Trump ha graziato Michael Flynn. Poi gli hanno fatto notare che ha sbagliato pennuto e ha graziato anche un tacchino - Piergiulio58 : Trump ha graziato il suo ex consigliere Flynn per il Russiagate. -