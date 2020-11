LIVE Maccabi-Olimpia Milano 70-70, Eurolega basket in DIRETTA: Punter porta i meneghini all’overtime! (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76-77 TRIPLA DI BROOOKS! Controsorpasso Milano!! 76-74 Bryant completa il gioco da tre punti. 75-74 Bryant riceve da Caloiaro, segna e subisce il fallo. 73-74 Palleggio, arresto e tiro per Punter. 73-72 Solo 1/2 per Wilbekin ai liberi. Clamorosi errori sotto canestro per l’Olimpia: la beffa è che poi viene commesso fallo su Wilbekin, che andrà in lunetta per una coppia di liberi. 72-72 Il Maccabi risponde con il 2/2 di DiBartolomeo ai liberi. 70-72 Brooks firma i primi due punti dell’overtime. INIZIO TEMPO SUPPLEMENTARE FINE TEMPI REGOLAMENTARI: Maccabi Tel Aviv – Olimpia Milano 70-70 Niente da fare, l’Olimpia non riesce a tirare. Si va ai supplementari! Wilbekin sbaglia il ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA76-77 TRIPLA DI BROOOKS! Controsorpasso!! 76-74 Bryant completa il gioco da tre punti. 75-74 Bryant riceve da Caloiaro, segna e subisce il fallo. 73-74 Palleggio, arresto e tiro per. 73-72 Solo 1/2 per Wilbekin ai liberi. Clamorosi errori sotto canestro per l’: la beffa è che poi viene commesso fallo su Wilbekin, che andrà in lunetta per una coppia di liberi. 72-72 Ilrisponde con il 2/2 di DiBartolomeo ai liberi. 70-72 Brooks firma i primi due punti dell’overtime. INIZIO TEMPO SUPPLEMENTARE FINE TEMPI REGOLAMENTARI:Tel Aviv –70-70 Niente da fare, l’non riesce a tirare. Si va ai supplementari! Wilbekin sbaglia il ...

