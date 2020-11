Da governo a sindaci, tutti d'accordo per riaprire le scuole dal 9 dicembre (Di giovedì 26 novembre 2020) AGI - tutti d'accordo sulla priorità di riaprire la scuola in presenza al più presto, orientativamente già a partire dal 9 dicembre. Rientro che potrebbe avvenire in modo graduale e comunque tenendo sempre sotto osservazione l'andamento dell'indice Rt. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da Palma di Maiorca ha sostenuto che "la scuola in presenza va riaperta appena possibile, non appena la curva dell'epidemia lo consentirà". In sintonia con quanto ripetuto più volte dalla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che ha trovato anche una sponda nei sindaci delle città metropolitane con i quali ha avuto un confronto in videocall, oltre che nei rappresentanti delle Province. Sintonia rafforzata dall'offerta della ministra di "massima collaborazione" con i primi cittadini. La sicurezza tra i ... Leggi su agi (Di giovedì 26 novembre 2020) AGI -d'sulla priorità dila scuola in presenza al più presto, orientativamente già a partire dal 9. Rientro che potrebbe avvenire in modo graduale e comunque tenendo sempre sotto osservazione l'andamento dell'indice Rt. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da Palma di Maiorca ha sostenuto che "la scuola in presenza va riaperta appena possibile, non appena la curva dell'epidemia lo consentirà". In sintonia con quanto ripetuto più volte dalla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che ha trovato anche una sponda neidelle città metropolitane con i quali ha avuto un confronto in videocall, oltre che nei rappresentanti delle Province. Sintonia rafforzata dall'offerta della ministra di "massima collaborazione" con i primi cittadini. La sicurezza tra i ...

sulsitodisimone : Da governo a sindaci, tutti d'accordo per riaprire le scuole dal 9 dicembre - Radio1Rai : #Governo al lavoro per riaprire le scuole a dicembre. I sindaci chiedono garanzie alla ministra #Azzolina che ribad… - pborghilivorno : #coronavirus #governo I sindaci chiedono più autobus: 'Così possiamo riaprire le scuole' - giobettarini : RT @DarioNardella: Con la ministra @AzzolinaLucia e i sindaci delle città metropolitane per la riapertura delle scuole superiori. Ho propo… - elezanini : RT @DarioNardella: Con la ministra @AzzolinaLucia e i sindaci delle città metropolitane per la riapertura delle scuole superiori. Ho propo… -